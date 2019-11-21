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В Минкомсвязи объяснили призыв Дурова удалять WhatsApp

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Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что критика создателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым мессенджера WhatsApp обусловлена конкуренцией за пользователей. Слова чиновника передает ТАСС.

«Обычно, когда конкурента обвиняют во всех тяжких грехах, это означает, что он отъел у обвиняющего серьезную долю рынка», — сказал Волин.

Ранее Дуров призвал юзеров WhatsApp удалить приложение, аргументируя это тем, что уязвимости мессенджера делают открытыми личные данные пользователей для хакеров и государственных учреждений.

Создатель Telegram не первый раз критикует WhatsApp. В мае 2019 года он обвинил администрацию сервиса в том, что они ведут работу непрозрачно и таким образом не позволяют экспертам уличить их в пренебрежительном отношении к юзерам. Бизнесмен также предположил, что мессенджер может сотрудничать с силовиками, поскольку власти России ему не противодействуют.

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Предыстория: Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp
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