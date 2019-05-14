Пользователи WhatsApp стали жертвами слежки через звонки

Пользователи сервиса WhatsApp оказались жертвами хакеров, установивших на их устройства шпионские программы. Об этом сообщает издание Financial Times.

Для того чтобы заразить гаджет, хакеры звонили жертвам через WhatsApp. Даже если пользователь не отвечал на входящий вызов, шпионское ПО внедрялось на телефон или планшет. Данные об опасном звонке стирались из истории.

Преступники внедряли опасное ПО, используя брешь в защите мессенджера. Программа устанавливалась на устройства с iOS и с Android.

По данным издания, шпионская программа под названием Pegasus, которую использовали киберпреступники, была создана разработчиками для нужд разведки. Она способна прослушивать пользователей через микрофон, а также вести фото- и видеосъемку через встроенную камеру.

Помимо этого, Pegasus получает доступ к перепискам жертвы и собирает информацию о ее местонахождении.

Создатели программы из компании NSO Group проводят собственное расследование. Руководство организации уточнило, что программа была создана для противодействия террористам и используется исключительно специальными госслужбами.

Сервис WhatsApp выпустил обновление, закрывающее брешь в защите программы. Сотрудники мессенджера посоветовали всем пользователям без исключения (около 1,5 миллиардов человек в мире) загрузить его, чтобы избежать неприятных последствий.

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