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В Шри-Ланке снова заблокировали соцсети и мессенджеры

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Власти Шри-Ланки возобновили временный запрет на использование жителями страны ряда соцсетей и мессенджеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, правительство Шри-Ланки ограничило доступ к YouTube, Facebook, а также к мессенджерам Whatsapp и Viber. Такое решение было принято на фоне сложной обстановки в городе Негомбо, где в начале мая произошли столкновения между представителями христианской и мусульманской религиозных общин. В настоящий момент в городе на протяжении всей ночи действует комендантский час, во время которого улицы патрулируют усиленные отряды полиции.

Социальные сети и мессенджеры были впервые временно заблокированы в Шри-Ланке 21 апреля 2019 года, чтобы предотвратить распространение дезинформации о серии взрывов, прогремевших в стране во время празднования католической Пасхи. Изначально сообщалось, что погибли более 300 человек, 520 — ранены, однако позднее выяснилось, что жертв на самом деле на 100 человек меньше. Ответственность за взрывы взяли террористы из группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

После терактов власти страны запретили публично носить одежду или головные уборы, закрывающие лица, а также использовать все беспилотные летательные аппараты.

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