Полицейские отчитались об убийстве семьи организатора терактов в Шри-Ланке

Полицейские Шри-Ланки убили отца и двух братьев Нияза Шарифа — подозреваемого в организации серии терактов в островном государстве. Об этом сообщает Reuters.

По данным силовиков, трое мужчин оказались среди 15 жертв перестрелки, произошедшей в пятницу, 26 апреля на востоке страны в городе Калмунай (район Сентхамаруду). Тогда полицейские обнаружили склад исламистов и приняли решение о его зачистке.

После обысков они изъяли одежду и флаги с символикой террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), взрывчатку, 100 тысяч шариков и иных металлических деталей (начинка для бомб), беспилотные летательные аппараты и по меньшей мере один жилет смертника.

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21 апреля в Шри-Ланке произошла серия из восьми взрывов. Изначально сообщалось, что погибли более 300 человек, 520 ранены, однако позднее выяснилось, что жертв на самом деле на 100 человек меньше. На следующий день в Коломбо произошел новый взрыв: при разминировании сработала бомба в микроавтобусе, припаркованном у одной из церквей города.

ИГ взяло на себя ответственность за организацию терактов в Шри-Ланке. Его представители заявили, что целью нападений были христиане и граждане стран, входящих в военную коалицию, воевавшую с террористами.

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