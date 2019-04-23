ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Шри-Ланке

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за серию терактов, произошедших 21 апреля в Шри-Ланке. Об этом сообщает агентство Reuters.

Такое заявление выпустило «Амак» — агентство, ведущее пропаганду от лица ИГ. По мнению международного обозревателя британской газеты The Independent Лиззи Деарден, использованные в нем формулировки могут указывать на то, что группировка идейно вдохновила эту атаку, но не участвовала в ее планировании.

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В том же заявлении говорится о том, что целью терактов были христиане и граждане стран, которые участвовали в боевых действиях против ИГ. Ранее 23 апреля стало известно, что власти Шри-Ланки считают серию взрывов местью за нападение на мечети в новозеландском городе Крайстчерч в марте. В результате него погибли 50 человек, еще 40 пострадали.

21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. По последним данным, погиб 321 человек, более 520 ранены. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии. Россиян среди них не оказалось. На следующий день в шри-ланкийской столице — Коломбо — произошел новый взрыв: при разминировании сработала бомба в микроавтобусе, припаркованном у одной из церквей города.

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