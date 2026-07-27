Стало известно о пострадавших при атаке ВСУ на коммерческие объекты в российском городе

В Белгороде четыре человека пострадали при атаке ВСУ на коммерческие объекты

В Белгороде четыре человека пострадали при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на коммерческие объекты. Об этом стало известно из сообщения оперативного штаба российского региона в Telegram.

Два украинских беспилотника атаковали в городе коммерческий объект, где находились люди. В результате пострадали три человека. Один мужчина получил осколочное ранение шеи — в тяжелом состоянии его доставили в областную клиническую больницу. Еще одного мужчину с осколочным ранением головы и женщину с сотрясением мозга госпитализировали.

Позднее еще один коммерческий объект в Белгороде был атакован беспилотником. Женщину со множественными осколочными ранениями ног и руки также госпитализировали.

В ночь на 27 июля ВСУ совершили массированный налет на Белгород. Сообщалось, что пострадали 12 человек, в том числе двое детей.