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12:06, 27 июля 2026 (обновлено: 12:20, 27 июля 2026)Россия

Россия атаковала несколько регионов Украины и отрезает ВСУ от снабжения. Под удар попали оружейные предприятия

ВС России ударили по заводу в Днепропетровской области и по портам Украины
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России поразили цели в нескольких регионах Украины в ночь на 27 июля. Под удар попали объекты в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Николаевской областях Украины, а также в оккупированных частях Донбасса и Новороссии.

По данным канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в Днепропетровской области выведен из строя завод, работавший в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). После точного попадания по цели предприятие охватил огонь.

Также ВС России поразили два судна в Николаеве при выгрузке военного оборудования.

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

«Сегодня ночью Вооруженными силами РФ продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении Минобороны.

Российская армия продолжает лишать ВСУ снабжения

По данным канала «Хроники Гераней», Воздушно-космические силы России с помощью фугасной авиабомбы с УМПК уничтожили промышленное предприятие в подконтрольной Киеву части Запорожской области, отрезая ВСУ от снабжения.

Также с помощью РСЗО «Ураган» российские военнослужащие уничтожили свежие резервы украинской армии в районе населенного пункта Широкое. Как пишет ТАСС, операторы разведывательных БПЛА выявили маршруты подвоза резервов ВСУ и район сосредоточения живой силы и машин.

Получив целеуказание, артиллеристы выполнили огневую задачу по району сосредоточения резервов, где находились живая сила и оборудованные укрытия противника. В результате удара уничтожены более 30 боевиков ВСУ, автомобильная техника и позиции, на которых противник сосредотачивал прибывавшее подкрепление

Минобороны России

В Сумской и Харьковской областях, по данным Минобороны, дроноводы «Рубикона» сожгли девять автозаправочных станций.

В Киеве с утра объявлена воздушная тревога. По утверждению украинских мониторинговых ресурсов, возможны прилеты баллистических ракет.

Фото: Stringer / Reuters

После ударов по портам Украины 25 июля президент страны Владимир Зеленский призвал Запад как можно быстрее оказывать помощь Киеву.

«Все, о чем мы договариваемся с партнерами, должно выполняться быстрее. Везде, где власть может помочь в организации защиты неба, это должно быть сделано», — подчеркнул он.

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