Вооруженные силы (ВС) России поразили цели в нескольких регионах Украины в ночь на 27 июля. Под удар попали объекты в Днепропетровской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Николаевской областях Украины, а также в оккупированных частях Донбасса и Новороссии.
По данным канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в Днепропетровской области выведен из строя завод, работавший в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). После точного попадания по цели предприятие охватил огонь.
Также ВС России поразили два судна в Николаеве при выгрузке военного оборудования.
«Сегодня ночью Вооруженными силами РФ продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении Минобороны.
Российская армия продолжает лишать ВСУ снабжения
По данным канала «Хроники Гераней», Воздушно-космические силы России с помощью фугасной авиабомбы с УМПК уничтожили промышленное предприятие в подконтрольной Киеву части Запорожской области, отрезая ВСУ от снабжения.
Также с помощью РСЗО «Ураган» российские военнослужащие уничтожили свежие резервы украинской армии в районе населенного пункта Широкое. Как пишет ТАСС, операторы разведывательных БПЛА выявили маршруты подвоза резервов ВСУ и район сосредоточения живой силы и машин.
Получив целеуказание, артиллеристы выполнили огневую задачу по району сосредоточения резервов, где находились живая сила и оборудованные укрытия противника. В результате удара уничтожены более 30 боевиков ВСУ, автомобильная техника и позиции, на которых противник сосредотачивал прибывавшее подкрепление
В Сумской и Харьковской областях, по данным Минобороны, дроноводы «Рубикона» сожгли девять автозаправочных станций.
В Киеве с утра объявлена воздушная тревога. По утверждению украинских мониторинговых ресурсов, возможны прилеты баллистических ракет.
После ударов по портам Украины 25 июля президент страны Владимир Зеленский призвал Запад как можно быстрее оказывать помощь Киеву.
«Все, о чем мы договариваемся с партнерами, должно выполняться быстрее. Везде, где власть может помочь в организации защиты неба, это должно быть сделано», — подчеркнул он.