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Стало известно о планах террористов устроить вторую серию атак на Шри-Ланке

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Террористы группировки Thouheeth Jamath, которую поддерживает «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), планировали устроить вторую серию взрывов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные местных разведывательных служб.

По их информации, террористы собирались устроить несколько взрывов во время похорон жертв терактов.

23 апреля ИГ взяло на себя ответственность за организацию терактов на Шри-Ланке. Его представители заявили, что целью нападений были христиане и граждане стран, входящих в военную коалицию, воевавшую с террористами. Позднее террористическая организация опубликовала имена семи исполнителей взрывов.

21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. По последним данным, погиб 321 человек, более 520 ранены. На следующий день в шри-ланкийской столице — Коломбо — произошел новый взрыв: при разминировании сработала бомба в микроавтобусе, припаркованном у одной из церквей города.

Всего за время расследования были арестованы 60 человек, еще несколько десятков разыскиваются. Власти считают, что теракты могли готовиться в течение семи-восьми лет.

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