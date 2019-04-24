Стало известно о планах террористов устроить вторую серию атак на Шри-Ланке

Террористы группировки Thouheeth Jamath, которую поддерживает «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), планировали устроить вторую серию взрывов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные местных разведывательных служб.

По их информации, террористы собирались устроить несколько взрывов во время похорон жертв терактов.

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23 апреля ИГ взяло на себя ответственность за организацию терактов на Шри-Ланке. Его представители заявили, что целью нападений были христиане и граждане стран, входящих в военную коалицию, воевавшую с террористами. Позднее террористическая организация опубликовала имена семи исполнителей взрывов.

21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. По последним данным, погиб 321 человек, более 520 ранены. На следующий день в шри-ланкийской столице — Коломбо — произошел новый взрыв: при разминировании сработала бомба в микроавтобусе, припаркованном у одной из церквей города.

Всего за время расследования были арестованы 60 человек, еще несколько десятков разыскиваются. Власти считают, что теракты могли готовиться в течение семи-восьми лет.

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