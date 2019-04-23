В ИГ назвали имена исполнителей терактов в Шри-Ланке

«Исламское государство» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России) опубликовало имена семи исполнителей серии терактов в Шри-Ланке. О выпущенном пропагандистским агентством Amaq заявлении сообщает британский таблоид Mirror.

Взрывные устройства активировали мужчины, ранее принесшие клятву верности террористической организации. Мужчина по имени Абу Хамза привел в действие пояс шахида в церкви Святого Антония, Абу Халиль — в храме Святого Себастьяна в Негомбо. Некто по имени Абу Мухаммад атаковал церковь Зиона, а Абу Убайда, Абу Аль-Бара и Абу Мухтар напали на пятизвездочные отели Shangri-La, Cinnamon и Kingsbury. Также упоминается террорист по имени Абу Абдулла, напавший на полицейских и убивший троих из них.

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Ранее 23 апреля ИГ взяло на себя ответственность за теракты. Его представители заявили, что целью нападений были христиане и граждане стран, входящих в военную коалицию, воевавшую с террористами. Если за волной терактов действительно стоит «Исламское государство», то это самая смертоносная его атака за пределами Сирии и Ирака.

До этого стало известно, что власти Шри-Ланки считают серию взрывов местью за нападение на мечети в новозеландском городе Крайстчерч в марте. В результате него погибли 50 человек, еще 40 пострадали.

21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. По последним данным, погиб 321 человек, более 520 ранены. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии. Россиян среди них не оказалось. На следующий день в шри-ланкийской столице — Коломбо — произошел новый взрыв: при разминировании сработала бомба в микроавтобусе, припаркованном у одной из церквей города.

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