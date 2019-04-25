На Шри-Ланке произошел новый взрыв

На западе Шри-Ланки прогремел новый взрыв. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщает местное издание News First со ссылкой на представителя полиции Рувана Гунаскеара.

Взрыв произошел в городе Пугода, который находится в 37 километрах от столицы страны — Коломбо. Полиция Шри-Ланки устанавливает обстоятельства взрыва. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее 25 апреля стало известно о планах террористов устроить несколько взрывов во время похорон жертв терактов.

Материалы по теме «Люди в ужасе» Местные прячутся, туристы гуляют: Шри-Ланка после терактов

21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. По последним данным, погиб 321 человек, более 520 ранены. На следующий день в шри-ланкийской столице произошел новый взрыв: при разминировании сработала бомба в микроавтобусе, припаркованном у одной из церквей города.

23 апреля террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за организацию терактов на Шри-Ланке. Его представители заявили, что целью нападений были христиане и граждане стран, входящих в военную коалицию, воевавшую с террористами.

Всего за время расследования были арестованы 60 человек, еще несколько десятков разыскиваются. Власти считают, что теракты могли готовиться в течение семи-восьми лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!