Террористы из Шри-Ланки оказались образованными

Большая часть террористов, устроивших серию взрывов в Шри-Ланке, имела хорошее образование. Об этом сообщил младший министр обороны Руван Виджевардене, передает Reuters.

По его словам, в общей сложности террористов было девять, и личности восьми уже установлены. Выяснилось, что одним из них была женщина. Виджевардене добавил, что практически все они родом из хороших семей без экономических проблем, некоторые даже учились за границей. В частности, один из исполнителей терактов получал образование в Великобритании, а затем в Австралии.

Виджевардене также указал на то, что нападения произошли из-за серьезной ошибки в обмене разведывательной информацией. В свою очередь, председатель парламента страны Лакшман Кириелла заявил, что имело место преднамеренное сокрытие данных о возможных атаках. Он заявил, что сведения получили еще 4 апреля, однако более широкой огласке не предали. В связи с этим он призвал провести расследование.

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В то же время посол США в Коломбо Алайна Теплиц заявила, что террористическая угроза на Шри-Ланке сохраняется. Американская сторона уверена, что боевики могут совершить новые нападения, добавила она.

В общей сложности за время расследования были арестованы 60 человек, еще несколько десятков разыскиваются. Власти считают, что теракты могли готовиться в течение семи-восьми лет, передает агентство.

21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. По последним данным, погибли 359 человек, более 500 пострадали. Жертвами стали в том числе 35 иностранцев — граждане Великобритании, США, Китая и Германии. Россиян среди погибших не оказалось.

Ответственность на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Власти Шри-Ланки при этом заявляли, что атаки совершили местные экстремистские организации. Сообщалось также, что некоторые из них были членами одной семьи.

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