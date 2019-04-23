Президент Шри-Ланки уволит глав всех спецслужб после терактов

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена принял решение отправить в отставку руководителей всех ведомств, которые отвечают за обеспечение безопасности в стране. Об этом сообщает Reuters.

Сирисена заявил, что сменит глав спецслужб в течение суток. Также президент намерен в ближайшее время провести реорганизацию полиции, службы безопасности и других силовых ведомств.

Глава государства пояснил, что спецслужбы получили информацию о подготовке терактов, однако не поставили его в известность. «Сотрудники службы безопасности, которые получили данные от разведки от иностранного государства, не поделились ими со мной. Мы могли бы вовремя среагировать. Я решил принять строгие меры в отношении этих должностных лиц», — сказал Сирисена.

Ранее 23 апреля стало известно, что разведка США и Индии предупреждала Шри-Ланку о готовящихся терактах еще в начале апреля. Иностранные спецслужбы представили подробный доклад, в котором фигурировало не только название экстремистской группировки, но и конкретные имена подозреваемых.

21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов, в результате которых погиб 321 человек, более 520 — ранены. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии. Россиян среди погибших не оказалось.

Ответственность на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Агентство Amaq от имени организации заявило, что целью атак были христиане и граждане стран, участвовавших в боевых действиях против ИГ.

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