Небольшой взрыв произошел на Шри-Ланке

В Шри-Ланке в среду, 24 апреля, произошел новый взрыв. Как сообщает Tamilwin, его инициировала полиция. Видео с места опубликовано в Twitter.

Отмечается, что стражи порядка контролируемо подорвали подозрительный скутер неподалеку от здания кинотеатра Savoy в районе Веллаватте в шри-ланкийской столице Коломбо. Reuters отмечает, что в итоге в транспортном средстве не оказалось никакой взрывчатки.

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Ранее 24 апреля полиции сообщила, что число жертв серии терактов в стране достигло 359 человек. До этого было известно о 320 погибших и более чем 500 раненых.

21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Жертвами стали в том числе 35 иностранцев — граждане Великобритании, США, Китая и Германии. Россиян среди погибших не оказалось.

Ответственность на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Власти Шри-Ланки при этом заявляли, что атаки совершили местные экстремистские организации.

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