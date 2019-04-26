На Шри-Ланке произошли три новых взрыва

На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили в пресс-службе вооруженных сил страны, пишет News1st в своем Twitter.

Уточняется, что инцидент произошел на востоке страны в городе Калмунай (район Сентхамаруду) в ходе антитеррористической операции, проводимой сотрудниками правоохранительных органов. Несколько человек взорвали себя во время перестрелки.

По информации издания, полиция попыталась захватить место, где осуществлялось изготовление поясов смертников.

Как уточняет Sputniknews.com, сотрудники службы безопасности конфисковали одежду и флаги с символикой террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), взрывчатку, 100 тысяч металлических деталей, беспилотные летательные аппараты и по меньшей мере один жилет смертника во время рейда в той же местности.

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21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Изначально сообщалось, что погиб 321 человек, более 520 ранены, однако позднее стало известно, что жертв на самом деле на 100 человек меньше. На следующий день в шри-ланкийской столице произошел новый взрыв: при разминировании сработала бомба в микроавтобусе, припаркованном у одной из церквей города.

ИГ взяло на себя ответственность за организацию терактов на Шри-Ланке. Его представители заявили, что целью нападений были христиане и граждане стран, входящих в военную коалицию, воевавшую с террористами.

Всего за время расследования были арестованы 60 человек, еще несколько десятков разыскиваются. Власти считают, что теракты могли готовиться в течение семи-восьми лет.

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