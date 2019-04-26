Склад террористов в Шри-Ланке сняли на видео

В ходе операции против боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещено в России) правоохранительные органы Шри-Ланки обнаружили склад со взрывчаткой и другими ресурсами для подготовки терактов. Видео обыска на складе опубликовал сайт News1st.

Силовики обнаружили на складе одежду и флаг с символикой ИГ, а также компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств: около 100 тысяч металлических шариков — их используют в качестве поражающих элементов, мощное взрывчатое вещество гелигнит и квадрокоптеры с гранатами для них. Кроме того, был найден по меньшей мере один пояс смертника.

Когда силовики попытались обыскать соседние строения, завязалась перестрелка, в ходе которой произошли три взрыва.

25 апреля сообщалось, что власти страны запретили использовать беспилотные летательные аппараты на неопределенный срок.

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21 апреля в Шри-Ланке произошли восемь взрывов. Изначально сообщалось, что погиб 359 человек, более 520 ранены, однако позднее стало известно, что жертв на самом деле на 100 человек меньше. На следующий день в шри-ланкийской столице произошел новый взрыв: при разминировании сработала бомба в микроавтобусе, припаркованном у одной из церквей города.

ИГ взяло на себя ответственность за организацию терактов на Шри-Ланке. Его представители заявили, что целью нападений были христиане и граждане стран, входящих в коалицию, воевавшую с террористами.

Всего за время расследования были арестованы 60 человек, еще несколько десятков разыскиваются. Власти считают, что теракты могли готовиться в течение семи-восьми лет.

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