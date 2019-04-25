В Шри-Ланке запретили беспилотники

Власти Шри-Ланки запретили использование всех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на неопределенный срок. Об этом сообщил интернет-портал Ada Derana.

Выданные ранее лицензии на использование БПЛА теперь недействительны до особого распоряжения. Это решение — часть повышенных мер безопасности после крупнейшей в истории страны серии терактов.

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21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. По последним данным, погибли 359 человек, более 520 ранены. На следующий день в шри-ланкийской столице произошел новый взрыв: при разминировании сработала бомба в микроавтобусе, припаркованном у одной из церквей города. 25 апреля СМИ сообщили , что в городе Пугода на западе страны прогремел еще один взрыв. Информации о пострадавших пока нет.

23 апреля террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за организацию терактов на Шри-Ланке. Его представители заявили, что целью нападений были христиане и граждане стран, входящих в военную коалицию, воевавшую с террористами.

Всего за время расследования были арестованы 60 человек, еще несколько десятков разыскиваются. Власти считают, что теракты могли готовиться в течение семи-восьми лет.

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