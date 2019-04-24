Жертвы терактов в Шри-Ланке пожаловались на плохую медпомощь

Многие жертвы серии терактов в Шри-Ланке оказались лишены базовой медицинской помощи из-за плохой инфраструктуры в государстве. Об этом радио «Говорит Москва» сообщил местный житель по имени Станислав.

По словам источника радиостанции, медицина на достаточном уровне развита только в Коломбо, столице островного государства, а в окрестных населенных пунктах больницы и морги оказались переполнены, при этом раненым «не хватает простейших средств гигиены».

Станислав также сообщил, что многие из пострадавших нетранспортабельны, и доставить их в столицу, чтобы оказать необходимую помощь, оказалось невозможно.

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Серия взрывов на Шри-Ланке произошла 21 апреля. По последним данным, погибли 359 человек, более 500 пострадали. Жертвами стали более 40 иностранцев —в том числе, граждане Великобритании, США, Китая и Германии. Россиян среди погибших не оказалось.

Ответственность за теракты взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Власти Шри-Ланки при этом считают, что атаки совершили местные экстремистские организации. Отмечалось, что некоторые террористы могли быть членами одной семьи.

Всего за время расследования были арестованы 60 человек, еще несколько десятков разыскиваются. Власти считают, что теракты могли готовиться в течение семи-восьми лет. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена решил отправить в отставку руководителей всех ведомств, которые отвечают за обеспечение безопасности в стране.

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