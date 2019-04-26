На Шри-Ланке задержали трех человек с килограммом взрывчатки

Три человека со взрывчаткой задержаны недалеко от железнодорожной станции в шри-ланкийской столице Коломбо. Об этом сообщает в пятницу, 26 апреля, местное издание Newsfirst со ссылкой на представителя флота.

При них обнаружили килограмм взрывчатого вещества С-4.

Ранее в пятницу на Шри-Ланке прогремели три новых взрыва. Это случилось на востоке страны в городе Калмунай (район Сентхамаруду) в ходе антитеррористической операции, проводимой сотрудниками правоохранительных органов. Несколько человек взорвали себя во время перестрелки.

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21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Изначально сообщалось, что погиб 321 человек, более 520 ранены, однако позднее стало известно, что жертв на самом деле на 100 человек меньше. На следующий день в шри-ланкийской столице произошел новый взрыв: при разминировании сработала бомба в микроавтобусе, припаркованном у одной из церквей города.

ИГ взяло на себя ответственность за организацию терактов на Шри-Ланке. Его представители заявили, что целью нападений были христиане и граждане стран, входящих в военную коалицию, воевавшую с террористами.

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