Задержаны главные подозреваемые по делу о терактах в Шри-Ланке

Двое главных подозреваемых, разыскиваемых после серии взрывов в Шри-Ланке, задержаны. Об этом сообщает Ada Derana со ссылкой на полицию.

По информации портала, задержанные — братья Мохамед Саадик Абдул Хак и Мухамед Саахид Абдул Хак. Сообщается, что скрывались в обувном магазине их родственника в городе Гампола. Арестованы также владелец фургона, на котором задержанные приехали в город, и хозяин магазина.

Серия террористических атак в Шри-Ланке произошла 21 апреля. Изначально сообщалось о 359 жертвах и более 500 раненых, однако позднее стало известно, что погибших примерно на 100 человек меньше.

Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Власти Шри-Ланки при этом заявляют, что атаки совершили местные экстремистские организации. Некоторые из террористов были членами одной семьи.

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