Опубликованы фотографии террористов из Шри-Ланки

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал фотографии братьев Иншафа и Ильхама Ибрагим — террористов-смертников, активировавших пояса со взрывчаткой в пятизвездочных отелях в столице Шри-Ланки Коломбо.

Сообщается, что беременная жена одного из них подорвала себя во время полицейского рейда. Она активировала взрывное устройство в тот момент, когда правоохранители штурмовали дом ее семьи в Коломбо, убив троих полицейских вместе с тремя собственными детьми.

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