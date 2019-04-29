Разведка Шри-Ланки предупредила полицию о терактах за 12 дней

Полиция Шри-Ланки проигнорировала полученную от разведки страны информацию о готовящихся терактах, поступившую за 12 дней до их совершения. Об этом сообщает The New York Times.

«Проживающий в Шри-Ланке Захран Хашми из [группировки] "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" и его сторонники планируют устроить атаку террористов-смертников в скором времени», — говорится в секретной записке от главы разведки главе полиции островного государства. Подлинность записки, датированной девятым апреля, изданию подтвердили два источника в правительстве Шри-Ланки.

В ней также говорится, что в планах террористов — атаковать церкви, и что в своих атаках они могут использовать смертников, огнестрельное оружие, грузовики и ножи.

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21 апреля в Шри-Ланке произошла серия из восьми взрывов, три из которых случились в церквях во время празднования католической Пасхи. Изначально сообщалось, что погибли более 300 человек, 520 ранены, однако позднее выяснилось, что жертв на самом деле на 100 человек меньше.

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за организацию терактов в Шри-Ланке. Ее представители заявили, что целью нападений были христиане и граждане стран, входящих в военную коалицию, воевавшую с террористами.

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