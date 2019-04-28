Полиция Шри-Ланки начала обыск штаб-квартиры исламистов

Вооруженные полицейские начали обыск штаб-квартиры исламистской организации «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» («Национальная группа Единобожия»). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свидетелей.

Ранее были задержаны двое главных подозреваемых — братья Мохамед Саадик Абдул Хак и Мухамед Саахид Абдул Хак. Сообщается, что те скрывались в обувном магазине их родственника в городе Гампола. Кроме того, силовики убили двух братьев и отца одного из организаторов терактов.

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Серия террористических атак в Шри-Ланке произошла 21 апреля. Изначально сообщалось о 359 жертвах и более 500 раненых, однако позднее стало известно, что погибших примерно на 100 человек меньше.

Ответственность за взрывы взяли террористы из группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Власти Шри-Ланки при этом обвинили, в атаках движение «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания». Некоторые из террористов были членами одной семьи.

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