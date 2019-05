Дуров объявил войну WhatsApp

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер WhatsApp никогда не был и не будет безопасным для пользователей. Свою точку зрения касательно проблем сервиса он описал в колонке «Почему WhatsApp никогда не будет безопасным» (Why WhatsApp Will Never Be Secure), опубликованной в сети.

По мнению создателя Telegram, администрация WhatsApp умышленно ведет себя непрозрачно, чтобы эксперты не могли уличить ее в пренебрежительном отношении к юзерам. «Каждый раз, когда WhatsApp приходится исправлять критическую уязвимость в своем приложении, на ее месте появляется новая. Все их проблемы безопасности работают как бэкдоры», — заявил Дуров.

Бизнесмен предположил, что администрация Facebook напрямую влияет на защиту WhatsApp, заставляя разработчиков оставлять бреши в защите для нужд спецслужб. Дуров заметил, что такие государства, как Иран и Россия, не противодействуют этому мессенджеру, что может говорить о сотрудничестве Facebook и WhatsApp с силовиками.

Дуров напомнил, что пользователи WhatsApp постоянно сталкиваются с проблемами и утечками, в то время как у Telegram крупных проблем не бывает. В финале он призвал пользователей сети завершить период «жадности и лицемерия» и уговорить знакомых перейти на более безопасные мессенджеры.

Ранее в мае стало известно, что пользователи WhatsApp стали жертвами киберпреступников. Те устанавливали шпионскую программу на гаджеты через звонки. Сервис выпустил обновленную версию мессенджера и призвал всех пользователей (около 1,5 миллиарда человек) установить ее.

