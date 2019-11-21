В призыве Дурова удалять WhatsApp нашли скрытый смысл

Призыв создателя мессенджера Telegram Павла Дурова к пользователям WhatsApp удалять приложение может быть связан со стремлением привлечь больше пользователей к своему продукту, считает эксперт по компьютерной безопасности, гендиректор компании Zecurion Алексей Раевский. Его цитирует телеканал «Звезда».

«Один конкурент говорит про другого конкурента: вот он плохой, а мы лучше. Это, естественно, воспринимается через призму именно конкуренции», — отметил Раевский. По его словам, в сознании юзеров мессенджер Дурова действительно закрепился как более безопасный.

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Эксперт также подчеркнул, что повышенная опасность при пользовании WhatsApp связана с тем, что у мессенджера гораздо большая аудитория, «поэтому хакеры, конечно, больше внимания обращают именно на WhatsApp».

Вечером 20 ноября Дуров написал об опасности использования WhatsApp и призвал удалить приложение из-за возможных хакерских атак. Создатель Telegram обвинил конкурента во множестве уязвимостей, которые делают открытыми личные данные пользователей для хакеров и государственных учреждений.

Дуров не в первый раз критикует WhatsApp. В мае он заявлял, что мессенджер, которым в настоящее время владеет компания Facebook, никогда не был и не будет безопасным для пользователей. По его словам, Facebook заставляет разработчиков оставлять бреши в защите для нужд спецслужб.

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