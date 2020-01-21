Дуров констатировал официальную слежку через iPhone

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал iCloud инструментом слежки в связи с отказом Apple от идеи шифровать резервные копии сервиса для хранения данных. Своим мнением Дуров поделился в собственном Telegram-канале.

«Теперь iCloud официально является инструментом слежки, — констатировал создатель Telegram. — Приложения, которые используют его для хранения ваших личных сообщений (например, WhatsApp), являются частью этой проблемы».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на шесть источников сообщило, что Apple отказалась от сквозного шифрования резервных копий данных iPhone в iCloud после давления со стороны Федерального бюро расследований (ФБР).

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По информации собеседников агентства, Apple более двух лет планировала добавить в облачное хранилище функцию сквозного шифрования, однако узнавшее об этом ФБР выступило резко против инициативы. В бюро посчитали, что корпорация еще больше усложнит возможность взламывать iPhone и получать информацию о гаджетах преступников. После того как ФБР высказало свою позицию, планы по внедрению шифрования свернули. По другим данным, Apple могла отказать от проекта по другим причинам, не связанным с властями.

15 января президент США Дональд Трамп публично раскритиковал Apple из-за того, что компания не помогает спецслужбам разблокировать смартфоны подозреваемых и преступников. В 2017 году директор ФБР Кристофер Рэй жаловался на то, что ведомству не удалось взломать и получить данные более 6,9 тысячи смартфонов. По его словам, это негативно повлияло на расследование дел о наркотиках, терроризме и торговле людьми.

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