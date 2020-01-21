Apple облегчила взлом iPhone

Apple отказалась от планов добавить шифрование облачного хранилища iCloud. Источники Reuters считают, что это облегчит взлом iPhone и компания решила оставить идеи по внедрению сквозного шифрования после давления со стороны ФБР.

Агентство ссылается на шесть источников, знакомых с ситуацией. По их информации, компания более двух лет планировала добавить функцию сквозного шифрования в iCloud. Однако узнавшее про планы корпорации ФБР выступило резко против инициативы. В бюро посчитали, что тем самым Apple еще более усложнит возможность взлома iPhone и получения информации о девайсах преступников. После того, как ФБР объявило о своей позиции по вопросу, в компании свернули планы по внедрению шифрования.

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Эксперт Reuters передает, что в данный момент Apple может предоставить спецслужбам копии iCloud подозреваемых. Однако если бы корпорация внедрила шифрование, то даже при всем желании не смогла бы взломать облачные хранилища пользователей. Бывший сотрудник Apple заявил агентству, что компания решила предостеречь себя от будущих исков со стороны государства.

Один из бывших сотрудников компании Тима Кука отметил, что Apple могла свернуть проект шифрования по другим причинам, не связанным с ФБР. Он предположил, что компания опасалась, что некоторые пользователи могли забыть пароли и навсегда потерять доступ к зашифрованным данным. По информации агентства, над функцией шифрования работали около 10 инженеров.

В настоящий момент Apple хранит резервные копии пользователей без сквозного шифрования. Это означает, что ключ для дешифровки также хранится на серверах компании, который Apple будет обязана выдать в случае официального запроса со стороны властей. Компания выборочно использует сквозное шифрование, применяя эту технологию для сообщений iMessage и паролей пользователей.

15 января президент США Дональд Трамп публично раскритиковал Apple из-за того, что компания не помогает спецслужбам в разблокировке смартфонов подозреваемых и преступников. В 2016 году ФБР требовала оказать содействие в разблокировке iPhone расстрелявшего 14 человек в Сан-Бернардино террориста, однако Apple отказалась.

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