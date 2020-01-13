Apple нашла слабоумных пользователей iPhone

Apple рассказала, как обнаружить старческое слабоумие у пожилых пользователей iPhone и других смартфонов. Об эксперименте компании сообщается на сайте MIT Technology Review.

Исследователи корпорации применили для выявления дегенеративных заболеваний мозга статистику использования приложений. В 12-недельном эксперименте приняли участие 113 пациентов в возрасте от 60 до 75 лет, у 31 участника ранее были диагностированы когнитивные нарушения. С помощью искусственного интеллекта эксперты выяснили, что слабоумие можно определить по скорости использования приложений, среднему времени сеанса и прочим дополнительным данным.

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Используемая Apple модель позволила найти пациентов с признаками дегенеративных заболеваний с точностью до 80 процентов. Эксперты заметили, что точность определения зависит от количества приложений, которыми пользуется наблюдаемый.

В заключении медики заявили, что созданная ими модель поможет удаленно диагностировать дегенеративные заболевания на ранних стадиях. По их словам, от 15 до 20 процентов пенсионеров старше 65 лет страдают умеренными когнитивными нарушениями, которые могут развиться в болезнь Альцгеймера.

Ранее Роспотребнадзор рассказал россиянам, как снизить риск развития болезни Альцгеймера. Ведомство посоветовало заниматься физическими упражнениями, для людей старше 65 лет рекомендованный недельный лимит нагрузок составил 150 минут.

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