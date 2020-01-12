Назван способ уберечься от неизлечимой болезни мозга

Роспотребнадзор рассказал, как снизить риск развития болезни Альцгеймера. Об этом говорится на сайте ведомства.

Специалисты утверждают, что физические упражнения способствуют снижению риска неизлечимой болезни мозга и других типов деменции на 50 процентов, а также помогают замедлить развитие уже начавшегося заболевания. Физкультура стимулирует мозг поддерживать старые нейронные связи и создавать новые, а также увеличивать количество защищающих нейромедиаторов. «Один из трех случаев болезни Альцгеймера можно предотвратить через изменение образа жизни», — отмечают эксперты.

В Роспотребназдоре указали, что люди в возрасте 65 лет и старше должны уделять не менее 150 минут в неделю физическим упражнениям средней интенсивности, или не менее 75 минут в неделю занятиям аэробикой высокой интенсивности. При этом каждое занятие должно продолжаться не менее 10 минут.

Помимо защиты мозга, физические упражнения помогают пожилым людям восстановить сон и снизить уровень тревоги, добавили в ведомстве.

31 декабря сообщалось, что ученые Института молекулярной медицины и Калифорнийского университета в Ирвайне разработали вакцину против амилоидных бляшек, возникающих в ходе болезни Альцгеймера и других типов деменций. Эксперименты на мышах оказались успешными, и специалисты планируют в скором времени приступить к клиническим испытаниям препарата с участием людей.

До этого ученые Института Солка в США обнаружили потенциальные лекарства против старческого слабоумия и болезни Альцгеймера — CMS121 и J147, которые способны замедлять старение у здоровых мышей, блокируя повреждение клеток мозга.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время в мире насчитывается около 50 миллионов человек с деменцией, а ежегодно наблюдается почти 10 миллионов новых случаев заболевания. Наиболее распространенной причиной деменции выступает болезнь Альцгеймера, на которую приходится 60-70 процентов всех случаев. В настоящее время доля населения с деменцией в возрасте 60 лет и старше на какой-либо момент времени составляет 5 -8 процентов. К 2050 году в мире может быть уже 152 миллиона пожилых с деменцией.

Наиболее популярной гипотезой возникновения болезни Альцгеймера считается появление нейротоксичных внеклеточных отложений бета-амилоидов в головном мозге. Эффективные методы лечения, надежные биомаркеры или профилактические стратегии до сих пор неизвестны.

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