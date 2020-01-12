Наука и техника
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Королева Елизавета II созвала семейный совет из-за принца Гарри и Меган Маркл
Названа причина резкого потепления в России на фоне остальных стран
Российский фильм получил приз американского кинофестиваля
Певицу Maruv обокрали третий раз за год
Ирак задумался о покупке российских С-400
Госдеп США потребовал извинений от Ирана за задержание британского посла
Ливийская армия Хафтара сообщила о нарушении перемирия
Пьяный травматолог пожаловался на зарплату и уволился посреди смены
Горбачев призвал отказаться от длинных новогодних и майских каникул
Новости партнеров

Назван способ уберечься от неизлечимой болезни мозга

Перейти в «Мою Ленту»

Роспотребнадзор рассказал, как снизить риск развития болезни Альцгеймера. Об этом говорится на сайте ведомства.

Специалисты утверждают, что физические упражнения способствуют снижению риска неизлечимой болезни мозга и других типов деменции на 50 процентов, а также помогают замедлить развитие уже начавшегося заболевания. Физкультура стимулирует мозг поддерживать старые нейронные связи и создавать новые, а также увеличивать количество защищающих нейромедиаторов. «Один из трех случаев болезни Альцгеймера можно предотвратить через изменение образа жизни», — отмечают эксперты.

В Роспотребназдоре указали, что люди в возрасте 65 лет и старше должны уделять не менее 150 минут в неделю физическим упражнениям средней интенсивности, или не менее 75 минут в неделю занятиям аэробикой высокой интенсивности. При этом каждое занятие должно продолжаться не менее 10 минут.

Помимо защиты мозга, физические упражнения помогают пожилым людям восстановить сон и снизить уровень тревоги, добавили в ведомстве.

31 декабря сообщалось, что ученые Института молекулярной медицины и Калифорнийского университета в Ирвайне разработали вакцину против амилоидных бляшек, возникающих в ходе болезни Альцгеймера и других типов деменций. Эксперименты на мышах оказались успешными, и специалисты планируют в скором времени приступить к клиническим испытаниям препарата с участием людей.

До этого ученые Института Солка в США обнаружили потенциальные лекарства против старческого слабоумия и болезни Альцгеймера — CMS121 и J147, которые способны замедлять старение у здоровых мышей, блокируя повреждение клеток мозга.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время в мире насчитывается около 50 миллионов человек с деменцией, а ежегодно наблюдается почти 10 миллионов новых случаев заболевания. Наиболее распространенной причиной деменции выступает болезнь Альцгеймера, на которую приходится 60-70 процентов всех случаев. В настоящее время доля населения с деменцией в возрасте 60 лет и старше на какой-либо момент времени составляет 5 -8 процентов. К 2050 году в мире может быть уже 152 миллиона пожилых с деменцией.

Наиболее популярной гипотезой возникновения болезни Альцгеймера считается появление нейротоксичных внеклеточных отложений бета-амилоидов в головном мозге. Эффективные методы лечения, надежные биомаркеры или профилактические стратегии до сих пор неизвестны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Создана единственная вакцина против смертельной болезни мозга
Обнаружено лекарство против старения и слабоумия
Умер лидер рок-группы Spirit of the West
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:01 9 января

Обогащенный Иран

Чем для США обернется война с Ираном
05:52Сегодня

Названа причина резкого потепления в России на фоне остальных стран

00:09Сегодня

Несуществующий российский корабль успел превзойти действующий американский

18:2811 января

Школьник помог открыть планету во время стажировки в NASA

Наука и техника00:01 8 января

Русский десант

В 2020 году Китай побьет рекорды СССР в космосе, а Россия отправит на Марс «Казачка»
16:5211 января

Названа «ахиллесова пята» космической отрасли России

15:2211 января

В США рассказали «горькую правду» про Иран

13:3011 января

В Турции захотели успеть забрать технологии С-500

Наука и техника00:03 5 января

Дали сигнал

Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления
12:2211 января

Казахстан заявил о неустановленном падении обломков ракеты России

10:0311 января

В США признали Су-57 небоеспособным

03:1911 января

Назван вред плавленого сыра

Россия
Горбачев призвал отказаться от длинных новогодних и майских каникул
Наталья Галеева у сгоревшего дома«На нас управу не найдете! Мы — отдельное государство!»
Россиянка пожаловалась на чиновников. После этого она потеряла приемных детей, мужа и дом
Пьяный травматолог пожаловался на зарплату и уволился посреди смены
«С одной стороны были гантели, с другой — запои»
 
Стали известны подробности падения из окна российской модели
Сквозь границы
Американский ученый попал в Россию конца 90-х. Каким он увидел Русский Север?
В России взорвался комбикормовый завод
Все материалы
Мир
Госдеп США потребовал извинений от Ирана за задержание британского посла
Иран признал ответственность за гибель украинского Boeing
Система ПВО приняла пассажирский самолет за крылатую ракету
Ливийская армия Хафтара сообщила о нарушении перемирия
Причиной гибели украинского Boeing назвали иранскую ракету
Силы ПВО Ирана могли сбить пассажирский самолет по ошибке
Британского посла в Иране задержали за руководство протестами в Тегеране
Украинский самолет разбился в Иране
Погибли все 167 пассажиров и девять членов экипажа
В отношениях Путина и Меркель заметили дружелюбие
Все материалы
Бывший СССР
На Украине призвали наказать за сбитый Ираном «Боинг» Россию
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента в Сухуме. 9 января 2020 годаСухумское дежавю
В Абхазии снова штурмуют президентский дворец. Власти меняются, но не решают проблемы страны
Зеленский и Рухани обсудили детали гибели украинского Boeing
Александр Лукашенко«Я не пацан»
Зачем Лукашенко тормозит интеграцию с Россией и раскачивает антироссийские протесты
Зеленский показал фото изрешеченной осколками обшивки сбитого в Иране самолета
Кровавая слава
Как в Средней Азии делают героев-освободителей из мятежников, отрезавших головы женщинам и детям
В Верховной Раде призвали отказать Ирану в доверии
Все материалы
Экономика
Путин назвал новый срок запуска «Северного потока-2»
Наполовину полон
Жара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать
Поставщик деталей для Boeing 737 MAX избавится от работников
Она развалилась
Китай «взломал» западную систему мировой торговли. Спустя 25 лет США решили ее уничтожить
Принц Гарри и Меган Маркл рассказали о финансовой независимости
На всех не хватит
Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену
Китайская кофейня бросила вызов Starbucks
Все материалы
Силовые структуры
Лидера Тамбовской ОПГ посадили в колонию для больных туберкулезом
«Мы тебя закопаем — не в карьере, так в тайге»
Российский город годами страдал от произвола полиции. Теперь его тайны выходят на свет
Генералу Минобороны из Центра примирения враждующих в Сирии пригрозили сроком
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом заподозрили рядового
«На воровской титул теперь претендуют самые авторитетные»
Новые коронации, смертельные схватки и побеги: что ждет воровской мир в 2020 году
Пьяная жена бывшего полицейского дважды переехала россиянку
Все материалы
Наука и техника
Названа причина резкого потепления в России на фоне остальных стран
Будущее, которое мы заслужили
Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий
Несуществующий российский корабль успел превзойти действующий американский
Обогащенный Иран
Чем для США обернется война с Ираном
Школьник помог открыть планету во время стажировки в NASA
Русский десант
В 2020 году Китай побьет рекорды СССР в космосе, а Россия отправит на Марс «Казачка»
Названа «ахиллесова пята» космической отрасли России
Все материалы
Спорт
В МОК собрались пересмотреть дела оправданных российских спортсменов
«У русского человека украли нацию»
Боец ММА Шлеменко рассказал, кого он считает настоящими врагами России и за что уважает Сталина
Бейсболист ударил соперника битой и спровоцировал массовую драку
Валерий Попенченко«На его бои ходили как на спектакль»
Его хвалил Мухаммед Али, но он ушел из бокса в науку. Жизнь и загадочная смерть советского чемпиона
«Ливерпуль» обыграл «Тотенхэм» и установил рекорд АПЛ
С новым туром
Клопп против Моуринью и битвы грандов с аутсайдерами — главные интриги тура АПЛ
Жене Погребняка начали угрожать после конфликта с таксистом
Все материалы
Культура
Российский фильм получил приз американского кинофестиваля
«Американские империалисты сбрасывают бомбы с чумными мухами»
Городские легенды и страхи в СССР: чего боялся советский человек
Певицу Maruv обокрали третий раз за год
«Каждая новая роль может оказаться последней»
Роберт Паттинсон о пытках на съемках, Бэтмене и «Маяке»
Исполнившего главную роль в «Джокере» актера задержали
«Я могу гнева с лихвой добавить»
Джон Малкович о том, как быть Джоном Малковичем, режиссерах-дилетантах и «Новом Папе»
В Instagram начали массово отписываться от Заворотнюк
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналиста RT убили в Ираке
«Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор»
Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?
Украинского эксперта высмеяли в сети после слов о состоянии Черноморского флота
«Мы созданы для апокалипсиса»
В России появилась своя «Семейка Осборнов» — Охлобыстины. Они пьют, молятся и ненавидят геев
Facebook и Instagram удалили записи в поддержку Сулеймани
«Я чувствовал себя как в порно»
Телешоу о мужчинах-эскортниках завоевало любовь зрителей. Почему критики его возненавидели?
Козловского атаковали мемом «Данила, ты что, крэйзи?»
Все материалы
Ценности
Танец самой красивой женщины в мире в откровенном наряде попал на видео
Дать ремня
Как мужской аксессуар стал объектом желания модных женщин
В московском магазине устроили драку за джинсы
«Ты пожалеешь, тебя уничтожат»
Лучшая модель СССР лишилась всего из-за советской власти. И все равно обрела мировую славу
Российская модель вышла на подиум в Милане в шапке-ушанке
«Чтоб было из чего выбрать»
Дорогие галстуки и заморские блюда: как жил Борис Ельцин
Беременная плюс-сайз модель попозировала в купальнике ради рекламы
Все материалы
Путешествия
Необычный перекус пассажирки самолета попал на видео и вызвал споры в сети
Открытие МиссисипиСын солнца
Как великий завоеватель открыл половину Америки, объявил себя богом и погиб из-за страсти к золоту
Появились первые фото новых курилок в московском аэропорту
«Нас охраняла тюремная надзирательница»
Россиянка из любопытства отправилась в Новую Зеландию. Что она нашла на другом конце света?
Текущую вверх по горному склону воду сняли на видео
Руссо туристо
Как сильно вы похожи на типичного российского путешественника? Тест
Подросток больше суток провел среди снегов и выжил благодаря таймеру на телефоне
Все материалы
Из жизни
Меган Маркл начала озвучивать мультфильмы студии Disney
«Немного похоже на армию»
Офисный аналитик бросил стабильную работу ради того, чтобы стать таксистом. И гордится этим
Житель Белоруссии избил украинца из-за спора о Сталине
Принц Гарри и Меган Маркл сложили королевские полномочия
Где они планируют жить и что будут делать дальше?
Бойфренд откусил возлюбленной кончик носа за желание расстаться
Вампиры, убийства и исчезновения
Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
Олень сбил мчащегося на мотоцикле гонщика и попал на видео
Все материалы
Автомобили мечты, рожденные в гараже
Им бы выпускаться серийно. Но они существуют в одном или нескольких экземплярах
Какие автомобили отзывали в России в 2019 году
В прошлом году бесплатно отремонтировали 650 тысяч машин
История восьми легендарных внедорожников
Land Cruiser, Defender, G-Class и другие знатные «проходимцы»
Самые ожидаемые автомобили 2020 года
Модели, с которыми нам уже не терпится познакомиться поближе
Toyota сделала маленький 272-сильный хэтчбек с полным приводом
Новый кроссовер Mazda CX-30 задерживается на пути в Россию
На АвтоВАЗе за 2019 год поймали почти 500 воров
Все материалы
Дом
Дома по цене iPhone научились строить в Италии
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Испорченный депутатом исторический особняк выставили на продажу
Получите в бубен
Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
Названы самые умные города мира
Ирония еды
Узнаете ли вы странные предметы с советской кухни? Ностальгический тест
Принц Гарри и Меган Маркл попросили соседей помолчать о личной жизни
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы