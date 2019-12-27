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Обновление iOS сломало iPhone

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Пользователи iPhone пожаловались на обновление iOS, после которого на смартфонах перестала работать сотовая связь. В большинстве случаев проблему решал только полный сброс настроек устройства. Об этом написал в Twitter IT-специалист Дэвид Эккер (David Ecker).

Владельцы смартфонов Apple раскритиковали обновление iOS 13.3, призванное улучшить стабильную работу девайсов. Однако на деле, сообщили пользователи, программный апдейт наоборот сломал устройства. Судя по реакции владельцев iPhone в соцсетях, после обновления со смартфона становится невозможно позвонить или отправить SMS. Подключиться к интернету можно только через Wi-Fi.

Дэвид Эккер (David Ecker) написал, что обновление удалило настройки сотовой связи на его смартфоне. В ответ на запрос в Apple техподдержка посоветовала сбросить настройки iPhone и восстановить аппарат как новый. В итоге после сброса сотовая связь снова заработала. Эккер заметил, что данный вариант не очень удобен, так как с устройства стирается вся информация.

Некоторым владельцам смартфонов Apple так и не удалось починить сотовую связь даже после сброса настроек устройства. В соцсетях они заметили, что будут ждать обновления iOS, которое исправит ошибку.

iOS 13 стала доступной для смартфонов Apple осенью. Впервые операционную систему, получившую темную тему оформления, ускоренную Face ID и переработанные системные приложения, представили в июне 2019 года.

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