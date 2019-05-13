Apple прекратит поддержку iPhone SE

Ряд устаревших смартфонов Apple лишится поддержки обновлений iOS. Об этом пишет iPhoneSoft.fr со ссылкой на анонимного разработчика компании.

Сообщается, что смартфоны iPhone 5s, SE и 6, а также планшеты iPad mini 2 и Air не будут поддерживать новую версию операционной системы iOS. Ее представят в начале июня на конференции для разработчиков WWDC 2019, и релиз состоится осенью.

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При этом производство всех названных моделей давно было прекращено, и лишь восстановленные iPhone SE периодически появлялись на сайте Apple. Также указывается, что iPhone 6s будет иметь поддержку iOS 13, хотя он имеет те же характеристики, что и SE.

Обычно с выходом новой версии iOS прекращается поддержка устройств, вышедших больше четырех лет назад. Предполагалось, что iPhone 5s и другие устройства лишатся обновления до iOS 12, однако его получили все те же гаджеты, которым была доступна и iOS 11.

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