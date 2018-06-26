Apple выпустила новую iOS

Корпорация Apple выпустила публичную бета-версию iOS 12. Ее может установить любой пользователь, пишет 9to5mac.

Материалы по теме Обойдетесь Главные новинки крупнейшей конференции Apple

В отличие от закрытой бета-версии системы, которая была доступна с начала июня, пользователю не нужно получать аккаунт разработчика, чтобы установить новую iOS. Для этого достаточно войти со своим Apple ID на сайт программы тестирования Apple. Затем необходимо выбрать требуемую версию системы (macOS, iOS либо tvOS) и зарегистрировать свое устройство. Перед установкой iOS рекомендуется сделать резервную копию системы.

Большая часть нововведений iOS 12 связана с быстродействием и оптимизацией работы. Так, по заявлению разработчиков, камера запускается на 70 процентов быстрее, а клавиатура — на 50 процентов. В шторке уведомлений появилась группировка по приложениям. Каждую неделю смартфон будет составлять график использования с указанием, сколько часов пользователь провел в соцсетях или мессенджерах. Также можно будет задать ограничение на время использования смартфона.

На тестовой версии системы некоторые функции могут работать некорректно. iOS 12 доступна на всех тех же устройствах, что получали iOS 11 (начиная с iPhone 5s, iPad Air и Mini 2). Финальная версия система выйдет осенью 2018 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!