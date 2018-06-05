Apple «убила» средства для взлома iPhone

Журналисты обнаружили в бета-версии мобильной операционной системы iOS 12 функцию, которая потенциально может предотвратить взлом устройства с помощью инструментов, использующихся спецслужбами. Об этом сообщает Motherboard.

Речь идет о продуктах компаний Cellebrite и GrayShift, которыми пользуются спецслужбы по всему миру для доступа к информации на изъятых iPhone. Функция под названием USB Restricted Mode предполагает, что устройство будет запрашивать код при подключении к USB в том случае, если оно находилось в заблокированном состоянии больше часа.

При использовании инструментов для взлома как раз необходимо подключение через USB. Новая функция не позволит получить доступ к данным до тех пор, пока не будет введен код: проводное соединение можно будет использовать только для зарядки девайса.

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«Это убьет продукты GrayKey и Cellebrite. Если это действительно так, если функция действительно ограничит любой доступ к данным при проводном соединении, то это правда. Смартфон взломать нельзя, если вы не имеете доступ в момент подключения», — рассказал исследователь Райан Дафф, специализирующийся на изучении iPhone.

При этом в двух предыдущих бета-версиях операционной системы функция USB Restricted Mode подразумевала, что ограничение доступа к данным происходило только спустя неделю использования устройства без блокировки. Это в любом случае позволяло GrayShift демонстрировать клиентам быстрый взлом устройства.

В то же время Apple в описании к новейшей бета-версии отмечает, что новая функция введена для повышения безопасности. Представители компании не уточнили, будет ли присутствовать USB Restricted Mode в официальной версии iOS 12 для всех пользователей, которая должна выйти этой осенью.

Израильская компания Cellebrite открыто продает свои продукты спецслужбам по всему миру. К примеру, в марте этого года ее разработки приобрели ФСБ, Следственный комитет и МВД России.

Американские спецслужбы несколько раз обращались к Apple с требованием встроить в устройства бэкдор, который бы позволял извлекать данные, необходимые для расследований. Компания каждый раз отказывалась, аргументируя свое решение желанием обезопасить своих клиентов. В феврале 2016 года Apple объявила, что не будет помогать в разблокировке iPhone в деле о стрельбе в Сан-Бернардино, Калифорния, несмотря на решение суда.

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