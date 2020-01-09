Apple найдет порно у пользователей iPhone

Apple подтвердила, что может сканировать фотографии пользователей iPhone. Компания заявила, что таким образом борется с насилием над детьми и делает это для предотвращения распространения детской порнографии, передает The Telegraph.

Под изучение попадает весь медиаконтент, который пользователь сохраняет в смартфоне и передает через хранилище iCloud. Изучением фото и видео занимается специальный алгоритм, который Apple сравнивает с фильтром спама в почтовых сервисах. По словам представителя компании Джейн Хорват (Jane Horvath), аккаунты уличенных в хранении детской порнографии пользователей будут отключены.

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Хорват не раскрыла механизма работы системы, но издание считает, что компания может использовать PhotoDNA. С помощью хэширования алгоритм сканирует детали изображения, сравнивая его с паттернами, характерными для порнографического контента. Система PhotoDNA была создана Microsoft в 2009 году, ее используют Facebook, Twitter и другие IT-компании.

Apple заявила, что имеет право на изучение медиаконтента пользователей iPhone, в октябре 2019 года. Корпорация обновила раздел политики конфиденциальности на своем сайте, где сообщила, что сканирование данных направлено на борьбу с незаконным контентом и сексуальной эксплуатацией детей.

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