Россиянин бесплатно доехал до моря и получил уголовное дело

В Краснодарском крае мужчина угнал машину, чтобы увидеть море

В Краснодарском крае 20-летний житель станицы Черниговской угнал машину и поехал на море. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В полицию обратился хозяин автомобиля ВАЗ-2109 и рассказал, что его машина исчезла с места, где он ее припарковал. Разыскиваемый автомобиль остановили в Туапсе. Водитель был задержан. Выяснилось, что машину угнал молодой человек ночью — заметил, что та открыта, а в замке был ключ зажигания. На ней угонщик решил съездить к морю.

Также стало известно, что молодой человек промышлял хищением бензина из припаркованных машин.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет колонии.

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