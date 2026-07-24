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Силовые структуры
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13:07, 24 июля 2026 (обновлено: 13:20, 24 июля 2026)Силовые структуры

Россиянин бесплатно доехал до моря и получил уголовное дело

В Краснодарском крае мужчина угнал машину, чтобы увидеть море
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Краснодарском крае 20-летний житель станицы Черниговской угнал машину и поехал на море. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В полицию обратился хозяин автомобиля ВАЗ-2109 и рассказал, что его машина исчезла с места, где он ее припарковал. Разыскиваемый автомобиль остановили в Туапсе. Водитель был задержан. Выяснилось, что машину угнал молодой человек ночью — заметил, что та открыта, а в замке был ключ зажигания. На ней угонщик решил съездить к морю.

Также стало известно, что молодой человек промышлял хищением бензина из припаркованных машин.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге мужчина избил врача за неуважительное общение со знакомой.

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