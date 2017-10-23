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ФБР пожаловалось на неудачные попытки взломать семь тысяч смартфонов

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Кристофер Рэй
Кристофер Рэй

ФБР Соединенных Штатов не удалось взломать и получить данные из более чем половины устройств из числа тех, содержимым которых ведомство интересовалось в последний год. Об этом заявил директор бюро Кристофер Рэй, передает Fox6.

Он признался, что у федеральных агентов не получилось взломать более 6,9 тысячи смартфонов. «Это огромная проблема. Это влияет на расследования по разным направлениям — наркотики, торговля людьми, терроризм, контрразведка, бандитизм, организованная преступность, эксплуатация детей», — пояснил он.

Одной из самых серьезных проблем ФБР Рэй назвал конфликт с производителями гаджетов по поводу шифрования данных. По словам директора бюро, суды подтвердили право бюро на получение защищенных данных с устройств подозреваемых, однако компании-производители не хотят сотрудничать с правоохранительными органами.

Рэй добавил, что если сторонам не удастся прийти «к какому-либо ответственному решению», то через пару лет «все будет намного хуже».

Так, американская спецслужба потребовала от компании Apple создать специальную версию iOS, которая бы позволила обойти систему безопасности iPhone стрелка из Сан-Бернардино. Калифорнийский суд поддержал требование ФБР. Однако глава Apple Тим Кук отказался создавать специальное ПО для ФБР, заявив, что подобный шаг поставил бы под угрозу безопасность миллионов владельцев iPhone.

2 декабря 2015 года в калифорнийском городе Сан-Бернардино супружеская пара, этнические пакистанцы Ризван Фарук и Ташфин Малик, ворвалась в конференц-зал центра социального обеспечения и открыла огонь по людям, находившимся в помещении. В результате нападения погибли 14 человек, еще 21 человек получил ранения. ФБР квалифицировало произошедшее как теракт. В ходе следствия стало известно об их симпатиях к радикальному исламизму.

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