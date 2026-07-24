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13:08, 24 июля 2026Экономика

Страны ЕС захотели распоряжаться изъятой российской нефтью и забирать выручку себе

Страны ЕС хотят распоряжаться изъятой российской нефтью без передачи выручки ее владельцам
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Kaja Kallas via X via Reuters

Страны Европы хотят распоряжаться изъятой российской нефтью без передачи выручки ее владельцам. Об этом сообщается в опубликованном в официальном журнале ЕС решении.

Отмечается, что новые правки впервые позволяют реализовывать грузы без передачи прибыли собственнику. Так, данный механизм позволит странам ЕС после завершения «конфискации» нефти реализовывать груз третьему лицу и не перечислять выручку прежнему российскому владельцу.

Ранее спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф на своей странице в социальной сети X написал, что США хотели наказать Иран, но вместо этого наказали себя высокими ценами на нефть.

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