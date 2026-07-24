13-летняя дочь Стаса Михайлова вышла в свет с сумкой за 470 тысяч рублей

13-летняя дочь Стаса Михайлова Мария вышла в свет с сумкой Hermes за 470 тысяч рублей

Дочь российского певца Стаса Михайлова Мария вышла в свет с роскошным аксессуаром. Видео появилось на странице артиста в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

13-летняя девочка вместе с отцом и старшей сестрой Иванной посетила международный музыкальный фестиваль Dream Fest. Она предстала перед камерой в золотистом корсетном топе и голубых джинсах. Наследница звезды взяла с собой сумку французского люксового бренда Hermes. Изделие сливочного оттенка в форме, вдохновленной песочными часами, продавалось на сайте марки за 4560 фунтов (примерно 470 тысяч рублей).

Кадр: @zharamedia

В свою очередь, исполнитель надел свободный черный костюм с принтом и шлепанцы американского люксового бренда Chrome Hearts. На международном маркетплейсе для покупки и продажи брендовой одежды, обуви и аксессуаров сегмента люкс и премиум их стоимость составляет 1323 доллара (примерно 103 тысячи рублей).

Ранее 26-летнюю дочь российского певца Дмитрия Маликова Стефанию заметили в образе за 13 миллионов рублей.

