Трамп потребовал от Apple разблокировать телефоны преступников

Президент США Дональд Трамп раскритиковал компанию Apple в своем Twitter за то, что она отказывается разблокировать телефоны преступников для содействия следствию.

Он напомнил о помощи компании в торговле и по многим другим вопросам. Однако Apple отказывается разблокировать телефоны убийц, наркодельцов и многих других опасных криминальных элементов, заявил Трамп.

Он потребовал от компании пойти на сотрудничество со следствием и «сделать Америку снова великой».

Власти США неоднократно требовали от Apple предоставить доступ к телефонам предполагаемых преступников для содействия следствию. В 2016 году компания отказала ФБР в просьбе взломать iPhone террориста Саида Фарука, который вместе с женой расстрелял 14 человек в городе Сан-Бернардино в декабре 2015 года. Несмотря на то, что компания проиграла суд, она отказалась выполнять требования. В марте 2016 года иск к Apple отозвали. В Минюсте США сообщили, что власти смогли взломать смартфон без помощи компании.

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