В работе WhatsApp произошел мировой сбой. На работу мессенджера жалуются жители России, стран Европы и Азии, Латинской Америки и Африки, свидетельствуют данные Downdetector.

В России сбой отметили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Уфы, Новосибирска, Томска и Иркутска.

В Европе сбой зафиксирован в Испании, Португалии, Германии, Нидерландах, Австрии, Швейцарии, Италии, Румынии, Польше, Норвегии и Финляндии. Также сбои отмечаются в Бразилии, ЮАР, Малайзии, Саудовской Аравии, Египте, Сингапуре, ОАЭ и Индии.

Ранее сообщалось, что в сервисе WhatsApp обнаружилась уязвимость, которая позволяла злоумышленникам взламывать устройства пользователей и похищать их данные. Однако сотрудникам Facebook удалось устранить лазейку.

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