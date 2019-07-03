Instagram, WhatsApp и Facebook поразил глобальный сбой

В работе социальных сетей Facebook и Instagram, а также мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, куда пожаловались тысячи пользователей.

Первые сбои были зафиксированы в 17:50 по московскому времени. Более 80 процентов пользователей Facebook пожаловались на проблемы с загрузкой изображений, 10 процентов написали о проблемах с новостной лентой. Жалобы поступали от пользователей из США, Западной Европы, Великобритании, Сингапура, Латинской Америки.

На работу ленты Instagram пожаловались около 90 процентов написавших. Среди них — жители тех же регионов мира, а также пользователи из Москвы.

Пользователи WhatsApp чаще всего жаловались на проблемы с подключением к серверу. Некоторые испытывали проблемы с воспроизведением голосовых сообщений.

Представители соцсетей сбой пока не комментировали.

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