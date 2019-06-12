Атака на Telegram стала причиной глобального сбоя

Сотрудники Telegram сообщили о DDoS-атаке на сервис. Он стал причиной глобального сбоя работы мессенджера, уточняется в официальном Twitter-аккаунте приложения.

«Серверы получают сиксиллиарды мусорных запросов, которые отвлекают их от обработки нормальных. Представьте себе, что армия леммингов просто перепрыгнула в очереди в Макдоналдс перед вами, — и каждый заказывает воппер», — охарактеризовали происходящее в Telegram.

«Сервер занят тем, что говорит вопперным леммингам, что они пришли не туда, но их так много, что сервер даже не может увидеть вас, чтобы попытаться принять ваш заказ», — пояснили сотрудники. Многие пользователи соцсетей восхитились остроумным иносказательным описанием.

По данный портала Downdetector, отслеживающим работу популярных ресурсов, проблема коснулась стран Европы, Северной и Южной Америки, Ближнего Востока и ряда стран Тихоокеанского региона. Пользователи сообщили, что не могут подключиться к сервису.

Предыдущий глобальный сбой работе Telegram был зафиксирован 11 июня. О перебоях сообщали юзеры из России, Украины, Белоруссии, Нидерландов, Франции, Германии, Австрии, Италии и Испании.

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