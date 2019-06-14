В Москве произошел массовый сбой геолокации

Пользователи сервиса «Яндекс. Навигатор» в приложении и соцсетях массово пожаловались на то, что навигаторы перемещают их местоположение из центра Москвы и других улиц города в столичный аэропорт Шереметьево.

В частности, людей перемещают с Тверской улицы, Варшавского шоссе, Киевского вокзала, из района Фили, метро «Октябрьская» и других мест. «Все дороги ведут сюда!» — пошутил один из пользователей сервиса.

Материалы по теме «Вы во Внуково, здравствуйте» Как Кремль блокирует GPS-сигналы москвичей и переносит всех в аэропорт

В октябре 2016 года в сети начали жаловаться на искажение сигналов GPS-навигаторов в Москве около Кремля. Гаджеты пользователей неправильно определяли местоположение и указывали, что они не у Красной площади, а в аэропорту Внуково. В компании «Яндекс» тогда сообщили, что случаи ошибочного определения координат действительно имели место.

Позднее в декабре того же года руководитель геосервисов «Яндекса» Роман Чернин заявлял, что компания поборется с искажением GPS-сигнала в районе Кремля и прекратит «переносить» москвичей в аэропорты.

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