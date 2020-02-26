Мошенники похищали данные пользователей WhatsApp благодаря их любви к порно

Среди пользователей WhatsApp выросло число жертв фишинговых атак: мошенники приглашают их в чаты, в которых содержатся вредоносные ссылки, и с их помощью похищают личные данные. Об этом говорится в исследовании компании Vade Secure.

Отмечается, что злоумышленники пользуются любовью пользователей к теме порно и активно приглашают их в закрытый порночат Berbagi WhatsApp. В этой и подобных группах содержатся ссылки на сайты, которые выглядят идентично вызывающим доверие страницам, к примеру, онлайн-оплаты. Однако все те данные, которые пользователи вводят на этих сайтах, в итоге оказываются в руках мошенников.

Специалисты Vade Secure также составили рейтинг компаний, которые чаще всего оказываются связаны с фишинговыми атаками. Первое место занял платежный сервис PayPal, второе — социальная сеть Facebook, третье — компания Microsoft. Мессенджер WhatsApp оказался на пятом месте, хотя в прошлом году был на 63-м. При этом рост числа фишинговых атак составил более 13 тысяч процентов.

Ранее сообщалось, что в сеть утекли данные тысяч приватных чатов WhatsApp. Это стало возможным из-за функции приглашения в группы по ссылкам: поисковик индексировал их и делал возможным переход по ним без приглашения кого-либо из участников. Попадая таким образом в чат, посторонний человек получал доступ не только к самой беседе, но и к номерам телефонов всех членов группы.

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