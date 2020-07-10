Священник переспал с жаловавшейся на сексуальное насилие прихожанкой

Священник из американского города Сент-Клауд, штат Миннесота, переспал с прихожанкой, жаловавшейся ему на сексуальное насилие, и попал в тюрьму. Об этом сообщается на сайте местной телестанции KMSP-TV.

В среду, 8 июля, священника, который воспользовался своим положением и вступил в половую связь с верующей, приговорили к 41 месяцу тюремного заключения. Жертва пожаловалась на церковного служителя в 2017 году, после чего несколько лет велось судебное расследование.

По словам пострадавшей, священник воспользовался ее уязвимостью после того, как она подверглась сексуальному насилию в предыдущих отношениях. Она впервые пришла к священнику на исповедь в 2013 году. С тех пор священнослужитель неоднократно склонял ее к интиму.

Ранее сообщалось, что престарелый британский священник Филип Клементс (Philip Clements), прославившийся романом с 27-летним румынским манекенщиком Флорином Марином (Florin Marin), скончался во время карантина, оставив мужу-изменнику богатое наследство. Марин признался, что не намерен долго горевать по покойному.

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