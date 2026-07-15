Перерыв между таймами в финале ЧМ-2026 захотели увеличить в два раза

Перерыв между таймами в финале ЧМ-2026 могут увеличить с 15 до 30 минут

Перерыв между таймами в финале ЧМ-2026 захотели увеличить. Об этом сообщает The Athletic.

Во время перерыва организаторы устроят музыкальное шоу, в рамках которого выступят Джастин Бибер, Шакира, BTS, Мадонна, Burna Boy, венесуэльский дирижер Густаво Дудамель и хор PS22. Также в постановке примут участие персонажи из «Улицы Сезам» и «Маппетов».

Планировалось, что представление продлится 11 минут, но теперь его продолжительность может составить 20 минут. The Times пишет, что британские вещательные компании «Би-би-си» и ITV, которые покажут финал чемпионата мира, планируют, что перерыв увеличат в два раза — с 15 до 30 минут. За это время они хотят показать музыкальное шоу и провести 15-минутный разбор главных событий первого тайма.

Финал чемпионата мира по футболу-2026 пройдет 19 июля в Нью-Джерси, США. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Первым финалистом стала сборная Испании. В полуфинале она обыграла команду Франции со счетом 2:0. В главном матче турнира испанцы встретятся с победителем пары Англия — Аргентина.