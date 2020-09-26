Раскрыт мотив устроившего теракт около бывшего здания Charlie Hebdo пакистанца

Мотивом основного подозреваемого в нападении с ножами на людей около бывшего здания французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo была злость из-за переиздания карикатур на пророка Мухаммеда. Об этом сообщает leParisien.

Отмечается, что пакистанец Али Х. 2002 года рождения сейчас арестован. Известно, что он признал вину, рассказав, что был глубоко возмущен карикатурами. «Он подтвердил, что думал, будто был у здания Charlie, а люди, на которых он напал, работали в сатирическом журнале», — раскрыл информацию источник в правоохранительных органах Парижа. В настоящий момент устанавливается, действовал ли Али по призыву запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» или нет.

25 сентября сообщалось, что двое злоумышленников с ножами устроили нападение около бывшего здания Charlie Hebdo. В результате атаки были ранены четыре человека, полиция расценила происшествие как теракт.

12 сентября «Аль-Каида» пригрозила Charlie Hebdo новым нападением за переиздание карикатур на пророка Мухаммеда. Еженедельник 2 сентября перевыпустил 12 карикатур (по числу погибших при нападении на редакцию в 2015 году), объяснив это тем, что «эти рисунки стали историей, а историю нельзя ни переписать, ни стереть».

7 января 2015 года на редакцию Charlie Hebdo в Париже, которая тогда находилась в упомянутом здании, напали трое вооруженных людей. При теракте погибли 12 человек, в том числе 10 сотрудников издания. Позже все напавшие были уничтожены. Поводом для теракта стала публикация на обложке журнала карикатуры на пророка Мухаммеда. Ответственность за организацию и осуществление расстрела в редакции взял на себя лидер йеменской ячейки «Аль-Каиды» Нассера бен Али аль-Анси. В июле 2015 года главный редактор и издатель Charlie Hebdo Лоран Суриссо заявлял, что издание больше не будет публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться