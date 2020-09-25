Террористы с ножами напали на людей около бывшего здания Charlie Hebdo

Террористы с ножами устроили нападение около бывшего здания французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo. Об этом сообщается в Twitter агентства AFP.

Одного нападавшего уже задержали, еще одного правоохранители разыскивают. RT France сообщает о четырех раненых, эту информацию подтвердил премьер-министр Франции Жан Костекс в Twitter. «Около бывшего здания редакции Chalie Hebdo произошло нападение с холодным оружием. В результате были ранены четыре человека, два из них находятся в тяжелом состоянии», — написал он.

Reuters сообщает, что в найденной подозрительной сумке на месте преступления взрывчатых веществ не обнаружено.

12 сентября террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) пригрозила Charlie Hebdo новым нападением за переиздание карикатур на пророка Мухаммеда. Еженедельник 2 сентября перевыпустил 12 карикатур (по числу погибших при нападении на редакцию в 2015 году), объяснив это тем, что «эти рисунки стали историей, а историю нельзя ни переписать, ни стереть». К тому же, добавляют в издании, с момента первой публикации выросло новое поколение, которое не знает о той атаке и не поймет судебного процесса над преступниками.

7 января 2015 года на редакцию Charlie Hebdo в Париже, которая тогда находилась в упомянутом здании, напали трое вооруженных людей. При теракте погибли 12 человек, в том числе 10 сотрудников издания. Позже все напавшие были уничтожены. Поводом для теракта стала публикация на обложке журнала карикатуры на пророка Мухаммеда. Ответственность за организацию и осуществление расстрела в редакции взял на себя лидер йеменской ячейки «Аль-Каиды» Нассера бен Али аль-Анси. В июле 2015 года главный редактор и издатель Charlie Hebdo Лоран Суриссо заявлял, что издание больше не будет публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться