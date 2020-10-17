Четыре человека задержаны по делу об убийстве преподавателя во Франции

Во Франции задержаны четыре человека по делу об убийстве преподавателя истории в департаменте Валь-д’Уаз под Парижем. Об этом сообщает РИА Новости.

Все задержанные относятся к близкому кругу общения террориста, среди них также есть родственники преступника. Отмечается, что один из помещенных под стражу является несовершеннолетним.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство преподавателя истории терактом. По словам президента, французский учитель погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить». К расследованию обстоятельств произошедшего подключился антитеррористический отдел прокуратуры.

16 октября сообщалось, что преступник, обезглавивший преподавателя, мог родиться в Москве. По информации телеканала BFMTV, убийца — чеченского происхождения, ему 18 лет. Он не попадал в поле зрения спецслужб и не фигурировал в досье радикализированных лиц. Однако официального подтверждения данных сведений не поступало.