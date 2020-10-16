Макрон назвал убийство французского преподавателя терактом

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал убийство преподавателя истории в департаменте Валь-д’Уаз под Парижем терактом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам президента, французский учитель погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить». К расследованию обстоятельств произошедшего подключился антитеррористический отдел прокуратуры.

Отмечается, что глава государства прибыл на место ЧП в сопровождении министров внутренних дел, национального образования и по делам гражданства.

Ранее сообщалось, что преступник, обезглавивший преподавателя, мог родиться в Москве. По информации телеканала BFMTV, убийца — чеченского происхождения, ему 18 лет. Он не попадал в поле зрения спецслужб и не фигурировал в досье радикализированных лиц. Однако официального подтверждения данных сведений не поступало.