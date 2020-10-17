Россия открестилась от связей с обезглавившим французского учителя чеченцем

18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения, который обезглавил французского преподавателя под Парижем, не имеет никакого отношения к России. От связей с ним открестился руководитель пресс-службы российского посольства во Франции Сергей Паринов, передает ТАСС.

«Это преступление не имеет никакого отношения к России, поскольку этот человек проживал во Франции в течение 12 лет, его семья была принята французской стороной», — подчеркнул Паринов.

По его словам, обвиняемый в преступлении Абдулах Анзоров въехал вместе с родителями во Францию в 2008 году, когда ему было шесть лет. Там они попросили политического убежища и получили статус политических беженцев, после чего в соответствии с законодательством лишились российского гражданства. Во Франции семья проживала на основании долгосрочного вида на жительство.

Паринов также отметил, что никаких контактов с посольством России у Анзорова не было.

Ранее французская газета Le Figaro со ссылкой на источник в правоохранительных органах назвала имя напавшего на учителя. Также издание отметила, что им стал 18-летний чеченец, который родился в Москве, а позже переехал во Францию. Позже антитеррористическая прокуратура Франции подтвердила появившуюся в СМИ информацию о личности обвиняемого.